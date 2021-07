Macron veste “Le Canaris” (Ligue1) nella stagione 2021/22

L’F.C.Nantes, club francese che milita in Ligue1, ha presentato la maglia “Home” realizzata da Macron, e che i ‘Les Canaris’ indosseranno nel corso della prossima stagione agonistica. Anche questo kit gara è stato realizzato dal brand italiano in Eco-Softlock, ottenuto da filato topgreen certificato da Global Recycled Standard, in poliestere 100% riciclato da PET.

La nuova “Home” è gialla con collo a V in maglieria bordato di verde. Dettagli versi sono anche presenti sui bordi manica. La maglia è caratterizzata graficamente da una banda verticale verde al centro, in stampa sublimatica e costituita da più righe con effetto pixelato e sfumato ai lati. Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club transalpino e la scritta On est Nantes. A fondo maglia, il tape siliconato interno riporta la scritta Allez allez, allez Nantais jouez, Tous avec vous les jaunes et verts , testo tratto dall’inno del club francese.

Sul petto a destra, in verde, è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore, c’è lo stemma dell’F.C.Nantes. Nel retrocollo sono ricamate in verde otto stelle dorate, corrispondenti ai titoli di Campione di Francia conquistati dal club.

Il kit ‘casalingo’ è completato da pantaloncini gialli con coulisse bianche e calzettoni gialli con bordo superiore verde. La vestibilità della maglia è Slim Fit, il tessuto principale è Eco-Softlock e la presenza di inserti in Eco Micromesh assicura al capo massima leggerezza e traspirabilità.

Il verde, che è uno dei colori distintivi della maglia dell’F.C.Nantes, acquista un doppio significato per la scelta “green” da parte di Macron, condivisa dal club bretone, che producendo i capi con tessuto eco-sostenibile ha scelto di impegnarsi per una maggiore sostenibilità ambientale e rispetto dell’ambiente.