L’Hellas Verona si ispira a Dante Alighieri e ai simboli della città scaligera

Immagini, simboli e colori dedicati alla Verona di Dante, del quale ricorre nel 2021 il settecentesimo anniversario della scomparsa. Dante che, fuggiasco dalla sua Firenze, ha trovato ospitalità proprio tra le mura di Verona, accolto dall’abbraccio da una città unica e della Signoria – quella degli Scaligeri – che l’ha dominata per oltre un secolo. Sarà questo il filo conduttore di tutto il percorso che porterà a scoprire le nuove divise da gara della squadra di Verona.

A partire dalla ‘Home‘, la prima maglia, quella che più si indossa in casa. E nulla rappresenta meglio casa propria, per i veronesi, delle Arche Scaligere, splendido mausoleo in pieno centro storico che racchiude non solo la storia della città ma anche il suo simbolo più famoso, quello dei Della Scala. Ed è proprio Cangrande Della Scala ad aver accolto Dante tra le mura di Verona, per almeno sette anni tra il 1312 e il 1318: proprio il periodo nel quale è stato composto il Paradiso.

Per tutti questi motivi Hellas Verona FC e Macron, Technical Partner del Club, hanno deciso di omaggiare la città, la sua Signoria e la figura di Dante Alighieri realizzando le nuove maglie della stagione 2021/22.

È il canto XVII del Paradiso lo spunto creativo per i dettagli più importanti della nuova divisa ‘Home’.

La nuova nuova maglia ‘Home‘ è blu a girocollo in maglieria. Le maniche a raglan sono gialle con bordi blu. Il backneck è personalizzato con l’effige di Dante e le due date 1321-2021 su sfondo blu. La caratteristica grafica che contraddistingue la prima maglia dell’Hellas Verona è data dal disegno embossato, fronte retro, che richiama il particolare della cancellata delle Arche Scaligere (mausoleo della famiglia degli Scaligeri). Sul petto a destra è ricamato in giallo il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra lato cuore, i Mastini, il logo dell’Hellas Verona. Nel retrocollo è ricamata, tono su tono, la scritta VERONA. Nel retro, sul fondo maglia interno, è stampata a caldo la frase ch’in te avrà sì benigno riguardo tratta dal canto XVII del paradiso.

I pantaloncini sono blu con coulisse gialle e con bande laterali gialle caratterizzate dallo stesso disegno presente sulla maglia. I calzettoni sono blu con bordo superiore giallo. La vestibilità della maglia è Slim Fit, il tessuto principale è Softlock e la presenza di inserti in micromesh assicura al capo una perfetta traspirabilità.