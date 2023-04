Macron presenta il bilancio della Capogruppo e Consolidato 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Macron, brand leader nel settore dell’active sportswear, ha approvato il progetto di bilancio della Capogruppo e Consolidato del 2022, che ha rappresentato il miglior esercizio di sempre per quanto riguarda il suo core business.



Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2022 con un fatturato consolidato di €169,9 milioni, che rappresenta un incremento del 36,5% rispetto all’esercizio precedente per quanto riguarda il core business (escluso il progetto DPI), con una crescita mai raggiunta prima. Se si confronta con l’esercizio 2019, la crescita del fatturato è stata pari al 50,6% (€169,9 milioni vs €112,8 milioni). L’EBITDA di €24,2 milioni (€16,6 milioni nel 2019), rappresenta il 14,2% del fatturato. L’EBIT è di €18,4 milioni (12,2 milioni), pari al 10,8% del fatturato.

Al 31 dicembre 2022, la posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per €0,3 milioni, mentre era a debito per €35,1 milioni al 31 dicembre 2019.

Il Gruppo Macron rimane focalizzato sulla sua strategia multi-paese e multi-sport e conferma la sua forte vocazione internazionale arrivando a realizzare circa l’80% del suo fatturato fuori dall’Italia.

La strategia distributiva continua ad essere basata sull’espansione della rete di punti vendita monomarca – i cosiddetti Macron Sports Hubs – che oggi sono arrivati ad essere oltre 165 in più di 20 paesi e su partnership sempre più selettive con i migliori negozi multimarca del settore.

Macron è sponsor tecnico di oltre 90 club professionistici in tutto il mondo a cui offre prodotti con un design unico e di altissima qualità. Grazie alla costante crescita del proprio portafoglio di sponsorizzazioni, Macron si conferma per il quinto anno consecutivo, fra i primi quattro brand nella classifica UEFA delle sponsorizzazioni tecniche di calcio in Europa. Vera e propria leadership è inoltre quella nel mondo del rugby, dove il Macron Hero spicca sulle maglie dei più importanti team nazionali e club europei. Macron sarà sponsor di 7 nazionali alla prossima Coppa del Mondo di Rugby che si terrà in Francia nel 2023, oltre ad essere fornitore ufficiale di World Rugby e di Rugby World Cup.