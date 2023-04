Infront Italy e FIOCR annunciano la partnership per la valorizzazione di Hyrox

È stata siglata oggi la partnership tra Infront Italy e FIOCR, Federazione Italiana Obstacle Course Race (corsa a ostacoli), per la valorizzazione in Italia di Hyrox (la nuova disciplina sportiva che sta rivoluzionando il mondo del fitness) e per lo sviluppo degli sport Endurance come le Obstacle Race.

La collaborazione si concretizza in una serie di attivazioni e comunicazioni digitali, al fine di offrire agli atleti, ma anche ai giudici e ai coach FIOCR, informazioni e opportunità dedicate per partecipare a Hyrox; inoltre garantisce la divulgazione delle peculiarità che contraddistinguono Hyrox, al debutto quest’anno in Italia, ma con un comprovato successo in Europa, America e Asia (oltre 40 gare all’anno, migliaia di atleti e palestre affiliate). In occasione degli eventi Hyrox, primo tra tutti quello del 2 e 3 giugno, che si svolgerà nell’ambito del RiminiWellness all’interno della Fiera di Rimini, FIOCR sarà presente con uno stand espositivo con area dimostrativa, in cui i visitatori potranno approfondire la conoscenza delle opportunità offerte dalla Federazione e dal mondo delle Obstacle Race.

In virtù del primato e della capillarità di FIOCR nel panorama degli obstacle sports in Italia, la collaborazione prevede il coinvolgimento di atleti, coach e giudici, riservando ai primi, condizioni vantaggiose per iscriversi e partecipare alla gara, e offrendo ai secondi l’opportunità di prendere parte attivamente all’evento, come giudici della competizione Hyrox nel contesto di RiminiWellness, una delle fiere di settore più importanti al mondo.

“Con grande soddisfazione abbiamo concluso la partnership con gli amici di FIOCR per sviluppare e sostenere Hyrox, la nuova disciplina sportiva che sta rivoluzionando il mondo del fitness. Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Obstacle Course Races (corse a ostacoli) potremo contare su un parterre di atleti e professionisti che degli ostacoli e delle sfide fanno il loro mantra quotidiano. Siamo convinti che potremo lavorare insieme con reciproca soddisfazione per diffondere sempre più questa nuova e appassionante disciplina a tutti i livelli” – commenta Niccolò Mornati, Director Summer Sports e Business Development Infront Italy

“Siamo entusiasti della possibilità di collaborazione con Hyrox, che vediamo come molto interessante per i nostri atleti ” spiega Mauro Leoni, Presidente FIOCR “La peculiarità di Hyrox e della preparazione necessaria sono una sfida per chiunque, ad ogni livello. E poi è una opportunità di sport e benessere per ogni atleta che voglia mettersi alla prova, nella vita come nello sport, gli ostacoli ci sono per essere superati”.

FIOCR

ASD Federazione Italiana OCR attiva dal 2016, unico soggetto riconosciuto in Italia dalla Federazione Internazionale FISO, ha come missione lo sviluppo e la crescita delle Obstacle Race in Italia. Ad oggi, sono quasi seicento i giudici formati e oltre centoventi i coach attivi. Dopo il grande successo degli Europei OCR organizzati in Val di Fiemme nel giugno 2022, FIOCR e le oltre 65 società affiliate propongono per il 2023 quasi ottanta eventi in tutta Italia su più format dai 100 metri agli oltre 15km, a partire dai 6 anni. FIOCR ha recentemente sottoscritto un accordo con Federazione Italiana Pentathlon Moderno per il riconoscimento dei propri tecnici e lo scambio di protocolli e competenze in vista della presenza delle Obstacle Race come quinta disciplina, in sostituzione dell’equitazione, alle Olimpiadi 2028 di Los Angeles.

HYROX

Fondata nel 2017 da Christian Toetzke e Moritz Furste, Hyrox è nato dal desiderio dei fondatori di un evento che riunisse i mondi della resistenza e del fitness funzionale in un format che replicasse le attività che i frequentatori abituali di palestra facevano nei loro allenamenti. Hyrox colma il divario tra i tradizionali eventi di resistenza a lunga distanza e il fitness funzionale e attrae atleti competitivi e appassionati di ogni estrazione sportiva.

Cresciuto esponenzialmente in Europa e negli Stati Uniti, con le World Series di Amburgo che hanno visto 3.000 partecipanti, 10.000 spettatori e una copertura televisiva in diretta nel 2019, Hyrox è stata sostenuta dagli investimenti di Infront Sports & Media Group e dalle importanti partnership di marchi internazionali, tra cui Puma e Redbull.