Macron lancia la maglia celebrativa per l’anniversario dei 60 anni

La Virtus Roma e Macron, azienda italiana, leader internazionale nel settore del teamwear e da questa stagione sponsor tecnico della squadra capitolina, lanciano una speciale divisa “anniversario” che vuole celebrare i 60 anni di storia della società della famiglia Toti.

La Virtus Roma è stata fondata nel 1960 dalla fusione di San Saba e Gruppo Borgo Cavalleggeri, inizialmente con il nome di Virtus Aurelia. 23 anni dopo quella squadra vinceva lo scudetto e l’anno successivo alzava al cielo la Coppa Campioni e proprio a quegli anni, il club e l’ufficio stile di Macron si sono ispirati per realizzare una divisa ‘Anniversario’ che celebrasse l’importante traguardo dei 60 anni di storia della società e lo spirito combattivo di quella squadra vincente in Italia e in Europa.

La divisa “Anniversario” è bianca con girocollo in maglieria bicolore, blu e arancione, dettagli cromatici che sono presenti anche sui bordi degli sbracci e negli inserti laterali. Sul petto, in stampa sublimatica, a destra, il Macron Hero, logo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore, lo scudetto della Virtus Roma nel quale, al posto del pallone da basket, tradizionalmente presente, appare la scritta 60 affiancata dalle due date 1960 e 2020. Nel retrocollo, in arancione, appare la scritta 1983, anno dello scudetto vinto in finale contro l’Olimpia Milano in un Palazzo dello Sport di Roma gremitissimo di spettatori.

La divisa è completata da pantaloncini bianchi con coulisse bianche e con il bordo coscia con inserti bicolore, blu e arancione. La canotta ha una vestibilità Regular e la presenza di inserti in micromesh rende il capo perfettamente traspirante.

La divisa “Anniversario” è disponibile on line sul sito Macron e presso tutti i Macron Store e i punti vendita autorizzati.