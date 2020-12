Hermelin Biliardi back jersey sponsor del Cagliari in Coppa Italia

Cagliari calcio ed Hermelin Biliardi hanno raggiunto, nelle scorse settimane, un accordo di partnership: il logo dell’azienda italiana (la sede è a Caronno Pertusella, in provincia di Varese), la più antica del settore (dal 1825 costruisce biliardi di prestigio), appare sul retro delle maglie da gioco ufficiali per le partite della Coppa Italia 2020-21. E’ infatti il nuovo back jersey sponsor nella seconda competizione nazionale del calcio tricolore.

L’annuncio ufficiale è avvenuto 24 ore prima del 3° turno, vinto in casa, lo scorso 28 ottobre, dalla compagine sarda sulla Cremonese (1-0). Successivamente il logo di Hermelin Biliardi è apparso, sempre alla “Sardegna Arena“, contro l’Hellas Verona (2-1 il 25 novembre nel 4° turno). La partnership proseguirà, perchè i rossoblù sono attesi al Gewiss Stadium di Bergamo il prossimo 13 gennaio per gli ottavi di finale. Il Cagliari affronterà in trasferta l’Atalanta B.C. (il prossimo 13 gennaio 2021).