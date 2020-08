MACRON E A.C. REGGIANA 1919 INSIEME FINO AL 2023

Sulla casacca granata della Reggiana 1919 spiccherà il Macron Hero fino al 2023. Il club reggiano e Macron, hanno annunciato il prolungamento dell’accordo di sponsorizzazione in essere dalla stagione 2018-2019 che prevede la fornitura dei kit gara e di tutta la linea di abbigliamento tecnico. Un percorso ricco di emozioni, che ha visto la Reggiana approdare dalla serie D alla cadetteria, passando per il centenario, con la presentazione delle divise in Piazza Prampolini (Reggio Emilia, 24 settembre 2019) fino alla festa finale della notte del 22 luglio al Città del Tricolore, per la tanto attesa promozione in Serie B.