Liverpool a caccia di un nuovo sleeve sponsor. Le ragioni dell’uscita di Western Union

Secondo quanto riportato dal portale dell’Evening Standard il Liverpool FC non partirà la stagione con il marchio Western Union sulla manica sinistra della divisa di gioco. Lo sleeve sponsor dei “Reds” a distanza di 3 anni dalla firma della partnership, nonostante le dichiarazioni di rito (in cui ringrazia per i risultati ottenuti attraverso la sponsorship), di fatto, chiude anticipatamente il sodalizio commerciale (il contratto prevedeva 3 anni + 2 di opzione). Gli addetti ai lavori se ne sono accorti una volta ufficializzata la nuova maglia Home per la nuova stagione (2o20/21) prodotta da Nike, nuovo partner tecnico.

Il Liverpool è stato il primo club di Premier League ad adottare la novità commerciale della sleeve sponsorship e in questi tre anni ha incassato più di 28 milioni di euro (senza considerare la parte dei premi, come nel caso della vittoria della Champions e del campionato nazionale). Questi 2 bonus a sei zeri raggiungevano un valore economico molto vicino alla annualità e avrebbero portato “WU” a decidere di aver raggiunto il massimo ottenibile attraverso l’accordo di sponsorship. Una partnership assolutamente vincente, ma anche molto onerosa. Al tempo stesso l’area commerciale dei “Reds” è già al lavoro per intercettare un nuovo marchio da apporre sulla sleeve sinistra.

Stilato il calendario della English Premier League: il Liverpool debutterà con la neopromossa Leeds United (di proprietà dell’imprenditore milanese Andrea Radrizzani).