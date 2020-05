IL GRUPPO DISCOVERY VUOLE RISOLVERE IL CONTRATTO PER I DIRITTI TV DELLA BUNDESLIGA

(di Sejon Veshaj) – La compagnia statunitense “Discovery Communications” sta cercando di risolvere il contratto sui diritti televisivi della prossima stagione con la DFL (Deutsche Fußball Liga, organizzatore della Bundesliga), attraverso una clausola di “risoluzione speciale”.

Il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung” riferisce che la clausola può essere utilizzata in caso di circostanze impreviste o situazioni di emergenza, come la pandemia globale di Covid-19 in corso. Secondo i media tedeschi, la DFL sta valutando un’azione legale contro Discovery.

Discovery detiene dalla stagione 2017/18, un pacchetto di diritti di trasmissione della Bundesliga, in un accordo quadriennale che scadrà alla fine della prossima stagione 2020/21. La public company americana trasmette in diretta esclusiva 40 partite della Bundesliga oltre a due incontri dello “spareggio” promozione/retrocessione tra la terza classificata della Zweite Liga (Serie B tedesca) e la terz’ultima della Bundesliga. Stessa esclusiva per lo spareggio tra la terza classificata della 3.Liga (Serie C tedesca) e la terz’ultima della Zweite Liga, oltre alla diretta (non esclusiva) della Supercoppa di Germania.

Altra questione che ha creato polemica tra il network statunitense e la DFL, il diverso trattamento nei confronti di DAZN. A partire dalla stagione 2018/19, il gruppo Discovery ha concesso in licenza tutti i suoi diritti sulla Bundesliga al servizio di streaming OTT, per i mercati di Germania e Austria. L’accordo, siglato per le stagioni 2019/20 e 2020/21, permette inoltre a DAZN la distribuzione sulla propria piattaforma dei canali di proprietà Discovery, ‘Eurosport 1 HD’ e ‘Eurosport 2 HD’ in Germania, Austria, Italia e Spagna.

Il servizio di streaming online fondato da Perform Group sta portando avanti trattative per cercare uno sconto sulle rate finali da destinare ai club, oltre a rinegoziare gli accordi per la stagione prossima. Mossa che non è piaciuta ai vertici di Discovery, che hanno espresso pubblicamente dubbi sul futuro investimento dell’azienda per i diritti televisivi legati al calcio, già a partire dalla prossima stagione.

Il presidente e amministratore delegato di Discovery, David Zaslav, ha dichiarato che l’acquisizione dei diritti tv in Bundesliga: “ci ha dato una lezione su quello che facciamo e su quello che non possiamo più fare – ammettendo che – “sarà improbabile vederci competere per l’acquisizione di diritti TV calcistici in futuro”.

Discovery è l’unico detentore di diritti di trasmissione sportiva a non aver aperto rinegoziazioni con la DFL a seguito del rinvio delle partite della Bundesliga, nonostante non vi fosse alcun obbligo contrattuale sul pagamento delle restanti rate ai club, dopo la sospensione del campionato. La scelta decisa da Discovery è volta a sostenere la gestione finanziaria di molte società a rischio fallimento nelle prime due divisioni professionistiche.

L’amministratore delegato di Sky Deutschland Carsten Schmidt, ha dichiarato che l’emittente televisiva a pagamento offrirà le partite della Bundesliga a un prezzo ragionevole qualora il campionato dovesse riprendere regolarmente. Sky trasmette ogni stagione 266 partite della Bundesliga in diretta esclusiva e tutte le 306 partite della 2.Bundesliga.

In Germania tutti i club sono tornati agli allenamenti in vista di una ripresa che sembrava molto vicina, ma la videoconferenza che si è tenuta tra la Cancelliera Angela Merkel, i Ministri dello Sport e le Federazioni calcistiche, non ha dato l’esito sperato. La Merkel ha rinviato tutto alla prossima settimana, quando si terrà la riunione dei Ministri, per valutare dettagliatamente il piano di ripartenza e prendere la decisione definitiva sulla ripartenza.

Una volta ricevuto il “via libera“, il campionato tedesco potrebbe ripartire il weekend del 22 e 23 maggio oppure quello successivo.