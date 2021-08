L’FC Südtirol (Serie C) va incontro ai tifosi biancorossi. Solo per la stagione 2021/22 abbonamenti a -50%

L’FC Südtirol solo ed esclusivamente per la stagione 2021-2022 propone un’offerta unica e straordinaria: abbonamenti a metà prezzo con una serie di benefit per i fan (nella foto in primo piano una immagine della “promozione”).

“METTICI IL TUO NOME”: è questo lo slogan della campagna abbonamenti lanciata dall’FC Südtirol (serie C – girone “Nord”) per il prossimo campionato di Serie C Girone A.

Un’offerta unica e straordinaria riservata a tutti gli appassionati di calcio desiderosi di assistere alle imprese della squadra biancorossa nel rinnovato Stadio Druso di Bolzano (debutto in casa contro la Virtus Verona – girone “a” – 1a giornata girone d’andata – stagione regolare – 29 agosto 2021).

Solo ed eccezionalmente per la stagione 2021-2022 (nella foto il presidente Walter Baumgartner), la società ha promosso e lanciato un’iniziativa speciale per celebrare la ripartenza, per accogliere nuovamente gli spettatori allo stadio di viale Trieste.

L’FCS per andare incontro a coloro che desiderano sottoscrivere l’abbonamento ha riservato condizioni esclusive e specialissime valevoli solo per il prossimo campionato. Sul prezzo degli abbonamenti verrà riconosciuto infatti il 50% di sconto.

Nel rinnovato stadio tutti gli spettatori, indistintamente, avranno l’opportunità di seguire le imprese dei biancorossi su comodi sedili e da vicino, grazie alle tribune che sono a ridosso del campo di gioco. Inoltre potranno beneficiare di nuove offerte gastronomiche, con vista sul terreno di gara.

A tutti gli abbonati verrà riconosciuto anche il diritto di prelazione in caso di nuove restrizioni: saranno i primi, infatti, a poter utilizzare il posto riservato allo stadio. A questo si aggiunge il rimborso dell’importo dovuto nel caso di annullamento di una o più partite per comprovati motivi di forza maggiore.

Agli abbonati, tra gli altri vantaggi, verrà concesso anche il diritto di prelazione nell’acquisto dei biglietti nel caso di eventuali partite di playoff.

Tutti gli abbonati 2021-2022 riceveranno in omaggio un paio di guanti griffati Mizuno e un codice sconto del 10% da utilizzare nel corso dell’intera stagione al Fan Shop FCS:

www.fc-suedtirol.com/shop.

I PREZZI DEGLI ABBONAMENTI PER LA STAGIONE 2021/22:

Settore 3: € 450 prezzo intero

Settore 4A/4B: prezzo dimezzato del 50% € 127,50 intero / prezzo dimezzato del 50% € 97,50 ridotto

Settore 5: “Gradinata Nord”: prezzo dimezzato del 50% € 90,00 intero/ prezzo dimezzato del 50% € 60,00 ridotto.