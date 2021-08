Il Genoa CFC svela la terza divisa per la stagione 2021/22. E’ la maglia “Zena”

Simboli, colori, valori raccontano molto dell’identità di un club. Il Genoa ha radici profonde nel territorio e la sua storia si fonde con quella della città e della sua gente. La nuova maglia Zena rompe gli schemi ma nel solco della tradizione. Lo stemma del simbolo di Genova, la Lanterna, campeggia sul cuore (nella foto in primo piano). Il colore e i tratti architettonici del faro completano il design.

La nostra lanterna, la nostra terra. E’ la scritta, in dialetto, sul retro del colletto della terza divisa, esposta al Complesso Museale della Lanterna di Genova e presentata a inizio settimana. Una maglia cult. Lo dicono le prenotazioni che si registrano al Genoa Store e sul portale e-commerce (CLICCA QUI). Il vento del prezzo promozionale (65 euro) praticato ancora per pochi giorni. Il potere di un’idea e la forza della storia che rappresenta. La maglia dedicata al simbolo della cittа sta scaldando i sentimenti dei genoani e genovesi. Un omaggio alla magnificenza del faro più alto del Mediterraneo coi suoi 77 metri. Il faro che dа il buongiorno e la buona notte, illuminando od osservando flotte e popoli solcare le onde. Tra arrivi e partenze, addii e ritorni. E’ la maglia “Zena”. – si legge in un commento su LinkedIn del direttore marketing del Genoa CFC – Daniele Bruzzone.