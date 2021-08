Al via il “Lecce Program”. Liguori – VP del club salentino: “L’unica soluzione per tutelare la nostra tifoseria”

Intervistato dal quotidiano sportivo TuttoSport, Corrado Liguori, vicepresidente U.S. Lecce, è tornato a parlare della mancata campagna abbonamenti oltre che del progetto “Lecce Program”: “Non era ipotizzabile, viste le varie restrizioni, una campagna abbonamenti. L’unica via percorribile l’avevamo in casa, con un po’ di lungimiranza, ed è stata l’U.S. Lecce Program, nata la scorsa stagione per proporre agevolazioni e servizi ai nostri tifosi in assenza di abbonamento”.

Il vice presidente ha poi sottolineato: “Il Program è stato implementato, abbiamo anche un’app esclusivamente a supporto di questa iniziativa. Verranno sorteggiati sottoscrittori che potranno avere accesso a contenuti ed esperienze esclusive”.