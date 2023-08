Lega Pro annuncia l’accordo con NOW, lo stesso network che manderà in onda le partite

Lega Pro e NOW hanno annunciato di aver siglato una partnership di 2 anni che vedrà NOW (insieme a Sky già broadcaster ufficiale delle oltre 1.140 partite del campionato+playoff/playout) diventare il title sponsor della Serie C per le stagioni 2023/2024 e 2024/2025.

“Siamo entusiasti di questa collaborazione con la Lega Pro, che rappresenta il campionato più importante per il calcio giovanile in Italia – ha commentato Lorenzo Foglia, Senior Director NOW -. Il forte legame della Lega Pro con il territorio contribuisce allo sviluppo dello sport e del calcio nelle oltre 50 piazze italiane in cui è presente, e siamo felici, con NOW, di credere e prendere parte a questo importante progetto”.