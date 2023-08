Il Calcio Padova rinnova per altre 6 stagioni con il partner tecnico Macron

Un legame che affonda le sue radici nel passato quello tra Macron e Calcio Padova (Lega Pro). Prima dell’accordo quadriennale siglato a partire dalla stagione 2020-2021 e che ora è stato rinnovato per altre 6 stagioni arrivando quindi ai 10 anni di partnership consecutivi, il brand italiano aveva già vestito i biancoscudati, prima dal 2003 al 2008 e poi nel periodo della rifondazione e ripartenza del club, dal 2014 al 2017. Con il Macron Hero sul petto il club veneto che milita in Serie C, in questi ultimi anni ha sfiorato la promozione nella serie cadetta e ha vinto nell’aprile 2022 la Coppa Italia Serie C.

Una storia ultracentenaria che Macron ha raccontato e racconta attraverso le maglie che ogni anno i giocatori biancoscudati indossano con orgoglio e senso di appartenenza ai colori di questa storica società. Una partnership che prosegue e che raggiunge la significativa doppia cifra di dieci anni a riprova della stretta collaborazione e condivisione di un concreto progetto sportivo.

“Una partnership decennale è sempre un traguardo molto importante. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Questo significa una programmazione efficace e un rapporto di collaborazione basato sulla stima e fiducia reciproca. Il Calcio Padova fa parte della storia del nostro calcio ed è sempre stimolante ‘raccontare’ questa storia attraverso le maglie che giocatori e tifosi indossano con grande passione. Il Macron Hero rappresenta proprio questo, grinta, passione, sacrifico e voglia di raggiungere un risultato. Uno spirito ben tangibile nei giocatori e dirigenti del club biancoscudato che merita di tornare ad ottenere risultati importanti e a scrivere nuove pagine nel libro che racconta la sua storia”.

“Siamo felici di dare continuità al rapporto con un’azienda innovativa e dinamica come Macron. Per una realtà come la nostra è essenziale poter contare su un partner tecnico di primo livello che, grazie anche alla presenza sul territorio, è in grado di coniugare qualità della fornitura ed elevato livello di servizio per tutti i nostri atleti e tifosi. – ha dichiarato Alessandra Bianchi, AD Calcio Padova – Questi primi quattro anni ci hanno dato l’opportunità di conoscerci e crescere insieme, sviluppando, in ogni stagione, nuove proposte creative e commerciali. Il rinnovo della partnership ci consentirà di proseguire ed arricchire questo percorso nel solco di una sempre più proficua collaborazione”.