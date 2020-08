Ucraina: le scommesse sportive diventeranno legali. Parlamento conclude iter approvazione legge

Il 14 luglio scorso la legge ucraina sul gioco d’azzardo, secondo quanto riporta il portale specializzato Pressgiochi, ha finalmente concluso il suo iter per l’approvazione. Il Presidente della Ucraina Volodymyr Zelenskyy presto la renderà operativa, segnando l’inizio di di un nuovo mercato europeo regolamentato, revocando il divieto introdotto nel 2009.

Mentre gli investitori sia locali che stranieri avranno accesso al mercato, solo le persone giuridiche registrate in Ucraina potranno diventare operatori di gioco d’azzardo. Tuttavia, verranno applicate alcune restrizioni di proprietà. In particolare, gli operatori del gioco d’azzardo non devono essere controllati da un residente russo né avere una persona russa come azionista o beneficiario (UBO), né potranno avere azionisti registrati in paesi attualmente nella lista nera della Financial Action Task Force (FATF), in altre parole Corea del Nord e Iran. Inoltre, un operatore di gioco d’azzardo deve avere un capitale azionario di almeno $1,1 milioni. Devono aprire un conto di deposito o ottenere una garanzia da una banca ucraina per $1,2 milioni e devono avere un nome di dominio dot.ua. Più in generale, gli operatori di gioco d’azzardo sono anche tenuti a seguire standard di gioco responsabili e ad attuare politiche per prevenire la dipendenza da gioco (la “ludopatia”).