Coppa Italia 2021: si giocherà a Milano per dare in consegna l’Olimpico all’UEFA

Milano è la sede scelta per ospitare la finale di “Coppa Italia” (2021), sponsorizzata da quest’anno dal brand Coca-Cola. Non sarà possibile infatti utilizzare lo stadio Olimpico oltre il 18 maggio (la finale a marchio Lega Serie A è prevista il 19), perché l’UEFA, detentrice di tutti i diritti dell’evento, dovrà prenderlo in consegna prima del fischio di inizio di Euro2021. La gara inaugurale è prevista per il prossimo 11 giugno (Italia-Turchia). La FIGC ha stabilito anche se il campionato dovesse andare oltre la data del 18 giugno, Roma e Lazio disputeranno entrambe l’ultima gara del campionato in trasferta.