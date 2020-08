GIALLO E BLU NAVY NELLE NUOVE MAGLIE CHE MACRON HA REALIZZATO PER L’APOEL FC

Macron, brand internazionale nel settore del teamwear, e APOEL FC, squadra che milita nella A’ Katīgoria, massima divisione del campionato cipriota, hanno presentato le nuove maglie 2020-2021 che il club gialloblu indosserà a partire dalla prossima stagione agonistica (confermato come main sponsor il betting partner “Pari Match“)

La maglia “Home” con collo a V è gialla con due bande blu che si incrociano, una verticale a sinistra, una orizzontale all’altezza del petto. Blu sono anche i bordi manica in maglieria.

Il backneck è personalizzato con la scritta ΑΠΟΕΛ EΛΛΉΝΩΝ. La versione “Away” è blu navy con collo a V bordato di giallo, gialli anche i bordi manica in maglieria. La caratteristica di questa maglia è data, nella parte anteriore, dalla grafica embossata all over e composta da righe diagonali irregolari, tono su tono. Anche in questo caso il backneck è personalizzato con la scritta ΑΠΟΕΛ EΛΛΉΝΩΝ e nel retrocollo è ricamata in giallo la scritta APOEL FC. Entrambe le versioni, ‘Home’ e ‘Away’, sul fondo maglia, hanno un tape siliconato che è customizzato con la frase di un coro dedicato ai «fratelli dell’APOEL che guardano da lassù” (Για τα αδέλφια όλα που κοιτάνε τώρα από τον ουρανό).

Infine la “Third” è bianca con due bande orizzontali all’altezza del petto, una gialla e una blu navy con effetto ‘pennellata’. Il collo è alla coreana con i bordi in blu navy. Sul petto a destra in blu il Macron Hero, a sinistra lato cuore, lo stemma dell’Apoel FC.