La tradizione di una città nelle nuove maglie della Ternana calcio (Serie B)

Ternana Calcio e Macron, partner tecnico del club rossoverde, hanno annunciato i nuovi kit gara che le “Fere” indosseranno in serie B nel corso della prossima stagione agonistica. Alla tradizione dei colori e dei simboli del club si uniscono l’innovazione stilistica e il design ricercato con il quale il brand italiano caratterizza i capi tecnici per i propri club. Le nuove maglie della Ternana nella grafica e nello stile sono un omaggio ad un pezzo storico della città umbra, ai giocatori che hanno contribuito alla storia del club e ai tifosi che lo sostengono.

La nuova “Home”, a girocollo, conferma il tradizionale motivo delle bande verticali rossoverdi e nel design delle forme geometriche, in stampa sublimatica, presenti sulla maglia, è forte il riferimento ad alcuni particolari della pressa di Terni, un vero pezzo di storia cittadina. Un’altra importante caratteristica grafica della nuova maglia è la presenza, all’interno delle bande rosse, dei nomi sublimati della rosa che il 18 giugno 1972 conquistò la prima storica promozione in serie A, esattamente 50 anni fa. Il backneck è personalizzato con i colori, lo stemma del club e il motto “PIV DVRI DELL’ACCIAIO”. Nel retrocollo esterno è stampata in giallo la scritta HIC SUNT FERAE. Sul petto, a destra e in giallo, è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, al centro il logo dell’Associazione Ternicolcuore e le due date 1972 – 2022, a sinistra, lato cuore, lo stemma della Ternana sotto al quale, in stampa sublimatica, spicca il segno della Viverna, mitologico rettile alato simbolo della squadra. Pantaloncini neri con dettagli rossoverdi e calzettoni neri con banda orizzontale rossoverde completano il kit ‘casalingo’.

La maglia “Away” è bianca con collo a “V” con dettagli rossoverdi. Dalle spalle verso il petto partono delle bande diagonali rosse e verdi in stampa sublimatica e con effetto spezzato all’interno delle quali, a destra, è inserito il Macron Hero, a sinistra, lo stemma della Ternana, mentre al centro è inserito il logo di Ternicolcuore e le due date 1972 – 2022. Il disegno della Viverna è stampato, tono su tono, sulle due maniche. Backneck e retrocollo sono identici alla versione ‘Home’. I pantaloncini sono bianchi con dettagli rossoverdi sul bordo coscia, i calzettoni bianchi hanno due bande rossoverdi nella parte superiore.

La versione “Third”, che è ‘total black’, vuole essere un omaggio ai tifosi rossoverdi e nello specifico alle due curve della Ternana: la curva nord e la curva est. Al centro della maglia sono infatti riprodotti, in stampa sublimatica e con un effetto ottico che crea movimento, gli striscioni simbolo di questi due settori del tifo organizzato che accompagnano da sempre la squadra dagli spalti del ‘Liberati’. Sul petto, in giallo, il Macron Hero, il logo di Ternicolcuore e lo stemma della Ternana. Nel retrocollo, sempre in giallo, la scritta HIC SUNT FERAE. I pantaloncini e i calzettoni sono neri, entrambi con dettagli rossoverdi.