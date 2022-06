Macron si conferma al fianco dell’Arminia Bielefeld (Bundesliga2)

L’Arminia Bielefeld, storico club tedesco che il prossimo anno giocherà in Zweite Bundesliga, e Macron, sponsor tecnico dei “die Arminen”, hanno svelato le nuove maglie che la squadra indosserà nel corso della prossima stagione agonistica. Si conferma anche quest’anno la grande attenzione, condivisa da club e sponsor tecnico, alla sostenibilità ambientale e che si traduce nei nuovi kit gara tutti realizzati in tessuto Eco-Softlock, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard.

La nuova ‘Home’ è blu con collo a V con dettagli in bianco, nero e blu che troviamo anche sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con etichetta nera con la scritta SPORTCLUB DER OSTWESTFALEN. Nel retrocollo è ricamato lo storico stemma della città tedesca. La maglia è caratterizzata anteriormente da due strisce bianche e nere diagonali che dal fianco puntano al centro, mentre nella parte posteriore, in grafica embossata, è stampato l’anno di fondazione del club: 1905. Sul petto a destra, in stampa siliconata bianca, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma dell’Arminia Bielefeld. I pantaloncini sono neri con inserto in maglieria tricolore (nero, bianco, blu) sul bordo coscia. I calzettoni blu hanno il bordo superiore con due bande orizzontali nera e bianca.

Il bianco caratterizza la versione ‘Away” che ha il collo a polo in maglieria con dettagli tricolori (nero, bianco, blu). La maglia presenta, anteriormente, delle forme geometriche, embossate, che richiamano lo stemma cittadino che è ricamato nel retrocollo. Sul petto il Macron Hero in nero e lo stemma del club. Anche in questo caso è visibile nel retro della maglia l’embossatura, tono su tono, con l’anno di fondazione della squadra. I pantaloncini sono bianchi con bande laterali nere, i calzettoni bianchi hanno una banda nera sul bordo superiore.

Scelta cromatica più ‘vivace’ per la ‘Third’ che è arancione con due bande verticali bianche sui fianchi. Il girocollo in maglieria è bordato di nero, come neri sono gli inserti sulle maniche all’interno delle quali spicca il Macron Hero, presente in silicone anche sul petto. Nel retrocollo è ricamato lo stemma cittadino come nelle versioni ‘da casa’ e ‘da trasferta’, così come l’anno di fondazione, 1905, in grafica embossata sul fondo posteriore della maglia. Il kit è completato da pantaloncini arancioni e calzettoni arancioni con tre righe orizzontali (nera, bianca e blu) sul bordo superiore.