La Serie B in “difesa” del calcio italiano. Incontro istituzionale Crosetto (MinDifesa)-Balata (Lega B)

Incontro a Roma fra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il presidente della Lega B Mauro Balata (nella foto in primo piano) nel quale si è ribadito come “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. Il valore dello Sport è ufficialmente riconosciuto nell’art.33 della Nostra Costituzione.

La B da sempre si fa portatrice di questi valori, nelle piazze, nei campi, ovunque sia necessario rappresentare l’importanza dello Sport come valore sociale ed educativo. La B in difesa del Calcio Italiano e dei valori del Belpaese: da sempre per sempre”.