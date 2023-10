La Reggiana (LegaB) si apre al mercato norvegese

Come riportato sul proprio sito ufficiale, l’AC Reggiana varca i propri confini e quelli nazionali fino ad approdare in Norvegia, nella città di Lillesand e lo fa grazie al progetto “Provincia Granata“.

La formazione Under 16 del luogo – il Lillesand FK, allenata dal reggiano Cristian Graziano – è ospite della società emiliana per una quattro giorni che culminerà con la presenza della comitiva al “Città del Tricolore” per la sfida con il Bari.

Una visita che, a conferma di quanto promosso negli ultimi tre anni con le numerose società dilettantistiche che hanno aderito al progetto, assumerà un significato culturale, formativo ed etico. I ragazzi norvegesi, infatti, sono stati protagonisti di una visita alla città di Reggio Emilia che ha avuto inizio dalla storica Sala del Tricolore dove la squadra è stata accolta da istituzioni sportive e di rappresentanza.

Successivamente, il gruppo ha avuto modo di incontrare una classe di coetanei del Liceo Scientifico Sportivo “Ariosto Spallanzani”, per un confronto sui sistemi scolastici e sportivi dei rispettivi paesi.