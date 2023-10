Le maglie ufficiali della Maratona di Venezia sono un omaggio ad uno dei simboli della città

La 37a Wizz Air Venicemarathon 42K-21K-10K, in programma domenica 22 ottobre a Venezia, sale in gondola e veste i suoi partecipanti con una maglia che molto ricorda la tipica uniforme a righe, storicamente indossata dai gondolieri di Venezia.

Si tratta di una t-shirt manica corta, in tessuto traspirante, a righe bianche, rosa e blu, che richiama i colori del title sponsor Wizz Air, con al centro il nuovo logo della manifestazione che combina i tre elementi chiave: il ‘ferro di gondola’, la corsa e la compagnia aerea. Completano la grafica i loghi dei Technical Sponsor ‘Compressport’ e ‘Craft’ (anche Official Shoe) e di S.S.D. Venicemarathon, società organizzatrice della manifestazione.

Il capo, unico e da collezione, verrà omaggiata a tutti gli iscritti della maratona, della mezza maratona e della 10K.

Nel frattempo, iscrizioni a gonfie vele: si vola verso i 12.500 iscritti!

