La programmazione di Sky in vista della prossima stagione della Serie A (2020/21)

Dal 19 settembre, Sky trasmetterà in esclusiva 266 partite di Serie A TIM in diretta. Tra queste ci sono 16 dei 20 incontri più importanti dell’intero torneo. Per ogni giornata, solo su Sky si potranno seguire 7 partite su 10, per un totale di oltre 530 ore live.

In esclusiva su Sky, infatti, sarà possibile vedere alcune delle sfide che decideranno la stagione, tra cui i match di andata e ritorno tra Inter e Juventus (18^ e 37^ giornata), Juventus e Napoli (3^ e 22^ giornata), Napoli e Inter (12^ e 31^ giornata), Milan e Juventus (16^ e 35^ giornata), Juventus e Roma (2^ e 21^ giornata), Milan e Napoli (8^ e 27^ giornata). E ancora Inter-Milan (4^giornata), Milan-Roma (5^giornata), Juventus-Torino (10^giornata) e Inter-Roma (36^giornata).

Questo l’elenco dei 16 (su 20) big match in diretta esclusiva su Sky:

ROMA-JUVENTUS (2^GIORNATA) JUVENTUS-NAPOLI (3^GIORNATA) INTER-MILAN (4^GIORNATA) MILAN-ROMA (5° GIORNATA) NAPOLI-MILAN (8° GIORNATA) JUVENTUS-TORINO (10° GIORNATA) INTER-NAPOLI (12^GIORNATA) MILAN-JUVENTUS (16^GIORNATA) INTER-JUVENTUS (18^GIORNATA) JUVENTUS-ROMA (21^ GIORNATA) NAPOLI-JUVENTUS (22^ GIORNATA) MILAN-NAPOLI (27^ GIORNATA) NAPOLI-INTER (31^ GIORNATA)

14.JUVENTUS-MILAN (35^ GIORNATA)

INTER-ROMA (36° GIORNATA)

16.JUVENTUS-INTER (37^GIORNATA)

Per quanto riguarda le prime quattro giornate di Campionato, 28 incontri su 40 sono in esclusiva Sky. Tra questi, l’esordio della Juventus contro la Sampdoria (domenica 20/9, ore 20.45) e Milan-Bologna (lunedì 21/9, ore 20.45) della prima giornata, oltre a Benevento-Inter e Lazio-Atalanta, posticipate al 30 settembre.

Nei successivi tre turni, occhi puntati su Roma-Juventus (domenica 27/9, ore 20.45), Juventus-Napoli (domenica 4/10, ore 20.45) e Inter-Milan (sabato 17 ottobre, ore 18).

Solo su Sky, inoltre, le prime quattro gare di Campionato di Milan, Torino, Sampdoria e Benevento.

Inoltre, per i clienti Sky, le 3 partite a giornata di Serie A di DAZN, saranno visibili su DAZN1 (canale 209 di Sky), per i clienti che aderiscono all’offerta Sky-DAZN.

QUI il programma completo dei match delle prime quattro giornate.