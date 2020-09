Total black per la 3a maglia dell’Auxerre (Ligue2)

Auxerre, storico club francese (nel prossimo campionato in Ligue2), e Macron, sponsor tecnico dei “bleu et blanc” e azienda leader internazionale nel settore del teamwear, completano la presentazione dei nuovi kit gara per la prossima stagione agonistica svelando la maglia “Third” che la squadra indosserà nel prossimo campionato di Ligue 2.

Per la nuova “Third” 2020-2021 è stato scelto il total black con strisce verticali tono su tono embossate nella parte anteriore. La maglia è caratterizzata anche dalla croce di Malta in silicone con sigla del club applicata sul petto a sinistra al posto del tradizionale stemma dell’Auxerre.

Il collo è a polo con chiusura a due bottoni. Il backneck è personalizzato con il logo del club e la scritta A JAMAIS NOUS SERONS, FIERS D’ETRE AUXERROIS, frase che è inserita anche nel tape siliconato presente nel fondo maglia e che è proposta anche in caratteri cinesi (il club è di proprietà di una società cinese). Nel retrocollo è stampata la scritta A.J.AUXERRE.

Sul petto, a destra, il Macron Hero in stampa siliconata, a sinistra, come detto, la croce di Malta e la siglia AJA. Il kit è completato da shorts neri con coulisse bianche e calzettoni completamente neri con davanti, al centro, il Macron Hero, mentre sul polpaccio è inserito l’acronimo AJA.