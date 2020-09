XLII Assemblea Federnuoto. Si eleggono le cariche del nuovo quadriennio

Si aprono i lavori della XLII Assemblea Ordinaria Elettiva della Federnuoto per il rinnovo delle cariche per il nuovo quadriennio che per la prima volta nella storia dello sport prevede lo svolgimento di due edizioni dei Giochi Olimpici: Tokyo 2020 slittata al 2021 e Parigi 2024. L’Assemblea è in programma sabato con un prologo emozionante che comincerà alle 15:00: il Presidente Paolo Barelli premierà i campioni olimpici di Roma 1960 che allo Stadio del Nuoto, il 3 settembre di sessant’anni fa, vinsero il torneo di pallanuoto. Un successo inatteso sui bicampioni in carica dell’Ungheria, l’Unione Sovietica e la Jugoslavia che dominavano la scena. A seguire saranno ripercorsi i grandi successi degli azzurri dalla conclusione delle Olimpiadi di Rio de Janeiro.

Nella giornata di oggi si insedia la Commissione Verifica Poteri e Deleghe composta dal presidente avv. Marco Rago, dal segretario Antonio Di Paola, dai componenti avv. Francesco Vaccaro e avv. Francesco Novarina e dal supplente avv. Giovanni Fontana. Nel pomeriggio di venerdì (dalle 14.30) la registrazione dei delegati.

Ordine del Giorno del 5 settembre

1) Costituzione Assemblea

2) Comunicazioni del Presidente Federale – Illustrazione Bilancio programmatico di indirizzo quadriennio 2021–2024 e relativa approvazione – Verifica Bilancio programmatico approvato per il quadriennio 2017-2020 e relativa presa d’atto

3) Votazione per l’elezione del Presidente Federale

4) Votazione per l’elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle Società, dei Tecnici e degli Atleti e per l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

5) Varie ed eventuali

