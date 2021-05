LA PREMIER LEAGUE INTRODUCE NUOVE REGOLE CONTRO LA SUPER LEAGUE

Laha preso provvedimenti per impedire ai club della massima serie calcistica inglese di separarsi dal campionato per raggiungere la Super League Europea (ESL).

“La Premier League, supportata dalla FA, sta intraprendendo le seguenti azioni per proteggere il nostro gioco, i nostri club e i loro tifosi da ulteriori interruzioni e incertezze. Regole e regolamenti aggiuntivi per garantire la protezione dei principi della Premier League e della competizione aperta, un nuovo documento che tutti i proprietari di club dovranno sottoscrivere, impegnandosi nei principi fondamentali della Premier League,con le violazioni di queste regole che saranno soggette a sanzioni significative. E stiamo chiedendo il sostegno del governo per introdurre una legislazione appropriata per proteggere la piramide aperta del calcio, i principi del merito sportivo e l’integrità della comunità calcistica”, conclude il comunicato.

La Football Association (FA), l’organo di governo nazionale del calcio inglese, ha rivelato un’inchiesta ufficiale sulla formazione dell’ESL e sul coinvolgimento dei sei club inglesi, che includevano anche Arsenal, Chelsea, Manchester City e Tottenham, iniziata la scorsa settimana.

Ha anche ribadito il suo desiderio di garantire che qualsiasi minaccia di ritorno di una divisione separatista fosse sventata.

Un portavoce dell’organo di governo ha dichiarato: “Da quando siamo venuti a conoscenza della Super League Europea, la nostra priorità e attenzione si è concentrata sull’impedire che accada, sia ora che in futuro. In tutto questo periodo, abbiamo intrattenuto discussioni con il governo, la Premier League e la Uefa. In particolare, abbiamo discusso una legislazione con il governo che ci avrebbe permesso di prevenire qualsiasi minaccia simile in futuro in modo da poter proteggere la piramide del calcio inglese. La scorsa settimana abbiamo avviato un’inchiesta ufficiale sulla formazione della Super League Europea e sul coinvolgimento dei sei club inglesi. Abbiamo scritto a tutti i club per richiedere formalmente tutte le informazioni e le prove rilevanti riguardanti la loro partecipazione. Una volta che avremo le informazioni richieste, valuteremo le misure appropriate da intraprendere”.