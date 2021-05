NFL: Le partite del Thursday Night in esclusiva su Amazon Prime Video a partire dal 2022 

(di Alessandro Giannini) – Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva sulla propria piattaforma le partite del Thursday Night Football della NFL.

L’accordo, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe garantire alla Lega americana un introito di circa 1 miliardo di dollari a stagione a partire dal 2022 e avrà scadenza nel 2032.

Per la prima volta in assoluto, la Lega americana ha venduto, in esclusiva, il pacchetto dei diritti nazionali ad una piattaforma streaming.

Amazon, già nel 2017, era riuscita ad ottenere la possibilità di trasmettere alcune partite in co-esclusiva con FOX, la quale continuerà a mandare in onda le prossime stagioni della National Football Conference (NFC).

Dal prossimo anno, quindi, le partite del giovedì non saranno più disponibili sulla tv nazionale americana, ma potranno essere viste da coloro che avranno un abbonamento Prime ad una delle numerose piattaforme targate Amazon.

La NFL ha però un precedente accordo per far sì che gli incontri della regular season e dei playoffs siano resi disponibili al pubblico gratuitamente , quindi ogni partita sarà anche trasmessa nei singoli broadcast markets delle squadre partecipanti.

Con questo nuovo contratto la NFL intende espandere la propria impronta digitale per raggiungere un pubblico sempre più ampio e potenziare la capacità dei suoi media partners di innovarsi nella produzione e di fornire dei nuovi elementi interattivi come statistiche, dati, chat e feed social integrati come parte delle loro presentazioni digitali.

Amazon, invece, avrà l’occasione di incrementare ulteriormente il numero degli abbonati Prime, che sono ora circa 200 milioni, e di ottenere maggiori introiti dai nuovi spazi pubblicitari che saranno ora a loro disposizione.