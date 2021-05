SPL: ESTENSIONE DEL CONTRATTO TRA RANGERS FC E 32RED

I termini finanziari dell’accordo non sono stati divulgati, ma i Rangers lo hanno descritto come il più grande accordo di sponsorizzazione nella storia del club. Il precedente contratto sarebbe scaduto al termine della stagione 2020/21.

Unibet, un altro marchio Kindred , avrà il suo logo su tutte e tre le divise del club, in tutte le competizioni europee, inclusa la Uefa Champions League, nonché sulla terza divisa per tutte le partite nazionali.

I campioni di Scozia dei Rangers hanno annunciato un’estensione pluriennale con, che vedrà il marchio di scommesse continuare come sponsor principale della maglia della squadra in casa e in trasferta.

“Sono lieto che il club e 32Red abbiano deciso di estendere la partnership, che è un’ottima notizia per la continua crescita commerciale del club e rappresenta i più grandi accordi di sponsorizzazione nei nostri 150 anni di storia”, ha detto James Bisgrove, commerciale e direttore marketing.

“32Red ha sostenuto il nostro club per molti anni nel nostro viaggio di ritorno all’apice del calcio scozzese, fino al raggiungimento del nostro storico 55 ° campionato. Hanno fatto parte del nostro viaggio sia in campo che nella comunità e siamo grati per il loro fantastico supporto. Sono partner a lungo termine e speriamo di continuare la relazione vincente e di successo per molti anni a venire “.

Neil Banbury, Direttore Generale del Regno Unito Kindred Group, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership di lunga data con i campioni della SPFL Rangers, è stato un bel viaggio nell’ultimo decennio e siamo orgogliosi di aver svolto la nostra parte in questo. È un momento estremamente eccitante per essere coinvolti con il club, come ha già dimostrato questa stagione in corso. Più in generale, rimaniamo impegnati a reinventare il modello di sponsorizzazione sportiva, in modo che avvantaggi l’intera comunità. Questo è il motivo per cui, come parte di questo accordo esteso con il club, rinnoveremo il nostro sostegno all’iniziativa vitale per la salute mentale degli uomini, Team Talk”.