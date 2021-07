LA PREMIER LEAGUE ESTENDE L’ACCORDO DI TRASMISSIONE DI CANAL+ PER ALTRI TRE ANNI

(di Lorenzo Di Nubila) – L’emittente televisiva a pagamento di proprietà di Vivendi Canal+ ha mantenuto i diritti esclusivi di trasmissione della Premier League, la massima serie calcistica inglese, per altre tre stagioni in Francia, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il rinnovo, che va dal 2022 al 2025, include i diritti per tutte le 380 partite, con una copertura che verrà mostrata sui canali TV di Canal+, sull’app myCANAL e sull’offerta digitale di Canal+ Premier League.

Sebbene i termini finanziari non siano disponibili, Les Echos riferisce che Canal+ pagherà meno dei 115 milioni di euro all’anno che ha accettato di pagare nel corso del suo precedente contratto di tre stagioni (dal 2019 al 2022).

“La Premier League è lieta di continuare la nostra eccezionale partnership con Canal+ in Francia e di estendere la nostra collaborazione di lunga data in due nuovi mercati, Repubblica Ceca e Slovacchia, attraverso il Gruppo M7”, ha affermato Paul Molnar, chief media officer della Lega. “Canal+ ha costantemente fornito una copertura sportiva leader di mercato e i fan della Premier League possono aspettarsi che più partite vengano rese disponibili dal vivo in questi territori fino alla stagione 2024/25”.

La notizia dell’accordo arriva dopo che Canal+ ha perso contro Amazon Prime Video la maggior parte dei diritti sulla Ligue 1, la massima serie calcistica francese, per il prossimo ciclo di tre anni.

Il mese scorso, Canal+ ha minacciato di boicottare il proprio accordo con la Professional Football League (LFP) francese a causa del fatto che Amazon avrebbe pagato 275 milioni di euro (333,2 milioni di dollari) a stagione per il suo pacchetto di diritti, che in media è di otto partite a settimana.

Quella quota annuale è molto inferiore a quella che Canal+ ha accettato di pagare nello stesso periodo, con l’emittente che in precedenza aveva stretto un accordo per trasmettere due partite a settimana al costo di € 330 milioni (US $ 399,8 milioni) a stagione.

Altrove, la Premier League ha anche concordato un’estensione di tre anni del suo accordo sui diritti con la belga Telenet, la cui rete Play Sports continuerà a trasmettere le partite fino al 2025.

All’inizio di questa settimana, la Premier League ha annunciato che Nordic Entertainment Group (Nent Group) ha esteso e ampliato il suo accordo per includere Paesi Bassi, Estonia, Lettonia e Lituania. Quell’accordo, che durerà fino al 2028, include anche la Polonia, dove Canal+ detiene i diritti esclusivi della Premier League fino al prossimo anno.