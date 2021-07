EXCEL ESPORTS CONCLUDE UN ROUND DI INVESTIMENTI DA 20 MILIONI DI EURO

(di Lorenzo Di Nubila) – L’organizzazione di gioco competitivo del Regno Unito Excel Esports ha completato un round di investimento di 20 milioni di euro (23,7 milioni di dollari). Il round di finanziamento è stato guidato dalla società di investimento JRJ Group, che per la prima volta ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Excel nel 2018 insieme a TOMS Capital. Tra i nuovi investitori figuravano la holding privata IPGL e la società di private equity internazionale TNF Investments. Il nuovo capitale sarà utilizzato da Excel per continuare a far crescere la sua formazione di talenti, oltre a espandersi in più titoli di eSport. L’organizzazione ha attualmente roster competitivi in League of Legends (LoL) e Valorant, oltre al nuovo talento di Fortnite che verrà rivelato presto. Excel ha già pianificato di rafforzare ulteriormente la propria infrastruttura lanciandosi in nuovi territori e sviluppando la sua piattaforma digitale XL.gg, che secondo l’azienda diventerà “una destinazione innovativa per la comunità”.

Excel aprirà anche la sua nuova sede centrale a Shoreditch, Londra, quest’estate, che diventerà un fulcro centrale per le sue operazioni commerciali e sarà utilizzata per flussi di talenti, produzione di contenuti ed eventi per la comunità, partner e media.