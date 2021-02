La nazionale inglese di rugby (RFU) rinnova la sponsorizzazione con Dove Men+Care

(di Amedeo Neri) – sportbusiness.com, la Nazionale inglese di rugby (RFU) ha rinnovato il contratto di sponsorship Secondo quanto riporta, laha rinnovato il contratto di sponsorship con il marchio di prodotti per la cura della pelle “Dove Men+Care” di Unilever.

Il prolungamento è stato sottoscritto per altri 4 anni (fino alla stagione 2024/5). Il primo accordo tra la selezione britannica di rugby e Dove Men+Care risale al 2013. Il contratto precedente (2018/21), valeva circa 1 milioni di sterline (1,1 milioni di euro) a stagione.

Parte del nuovo accordo prevede che Dove Men+Care continui a fornire i suoi prodotti per la bellezza maschile alle squadre senior e U20 inglesi. Inoltre, m anterrà i suoi diritti di marchio al Twickenham stadium, la casa dell’Inghilterra rugby, così come l’accesso ai giocatori dell’Inghilterra per supportare le campagne di attivazione.

Oltre alla nazionale inglese il brand “Dove” ha accordi di sponsorizzazione con la Scottish Rugby Union, la Welsh Rugby Union, la Irish Rugby Football Union, la Federazione Italiana Rugby e con il torneo Sei Nazioni.