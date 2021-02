Marlene nuovo brand al fianco della FISG. Accordo siglato dall’advisor Infront

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha ufficializzato questa mattina l’avvio della partnership con il brand Marlene, che sarà al fianco della FISG per la stagione 2020/2021. L’accordo è stato concluso con la collaborazione di Infront, Official Advisor FISG.

Dopo il rinnovo formalizzato con Alto Adige/Südtirol, si rinsalda dunque ancor di più il legame tra le discipline del ghiaccio e il territorio altoatesino, che è il paradiso delle mele: è qui che da 25 anni nascono e crescono le Marlene®, in un ambiente ideale per terreno e caratteristiche pedoclimatiche, grazie alla cura di oltre 4600 famiglie di produttori soci del Consorzio VOG.

La Federghiaccio si accompagna così ad un marchio d’eccellenza, ovunque riconosciuto ed emblema prestigioso del made in Italy. Soprattutto, si unisce ad un partner con cui condivide una fortissima base valoriale. La grande passione dei frutticoltori altoatesini che coltivano i meleti e si impegnano 365 giorni all’anno per garantire la qualità ottimale del prodotto è difatti la stessa che anima tutti coloro che in federazione, con sforzo ed impegno, contribuiscono quotidianamente allo sviluppo e alla crescita degli sport del ghiaccio.