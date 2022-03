La F.1 firma una partnership strategica con il brand Lenovo

(di Emanuele de Laugier) – La Formula 1 ha firmato un accordo con la società tecnologica cinese Lenovo che diventerà un nuovo partner ufficiale per la stagione 2022, pronta a partire il 20 marzo con il Gran Premio di Sakhir in Bahrain.

Secondo il contratto pluriennale, i cui termini finanziari non sono stati resi noti, la F1 utilizzerà la tecnologia di Lenovo per i dispositivi hardware, per l’elaborazione dati ad alte prestazioni e per varie soluzioni per i server nella sua sede di Londra e alle gare.

I dirigenti del campionato automobilistico hanno affermato che la collaborazione garantirà una potente raccolta di dati in loco, contenuti di qualità superiore ed un ulteriore supporto per le applicazioni di trasmissione, consentendo alla F1 di migliorare anche l’esperienze per i fan.

La Formula 1 si appoggerà a Lenovo anche per le tecnologie di prossima generazione, come la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR).

Inoltre, la società cinese sosterrà l’impegno del campionato automobilistico nel creare opportunità di lavoro e d’istruzione per i gruppi sottorappresentati, tra cui le dieci borse di studio in ingegneria che vengono messe in palio ogni anno fino al 2025.

Questa non è la prima partnership di Lenovo nel motorsport, infatti è attualmente il Title Sponsor del team ufficiale di Ducati in Motogp, dopo aver firmato un’estensione del contratto nel febbraio 2021.

La collaborazione tra la Formula 1 e Lenovo è stata ufficializzata a poco più una settimana dalla prima gara di Guanyu Zhou, nuovo pilota dell’Alfa Romeo Racing, che diventerà il primo cinese a gareggiare nel Campionato Mondiale automobilistico più famoso del mondo.