I Green Bay Packers hanno raccolto 65,8 mln di dollari dall’ultima offerta pubblica

(di Emanuele de Laugier) – I Green Bay Packers, franchigia della National Football League (NFL), hanno raccolto 65.8 milioni di dollari nella sesta offerta pubblica d’acquisto (OPA) di azioni della loro storia, aggiungendo 176.160 nuovi azionisti nel processo.

La squadra di football americano ha venduto più di 198.000 azioni a 300 dollari l’una dal 16 novembre, giorno in cui è iniziata l’OPA.

I Packers, che stavano cercando di raccogliere 90 milioni di dollari dai contributi, hanno affermato che i proventi netti saranno spesi per i progetti di ristrutturazione, attualmente già in corso, del loro stadio “Lambeau Field”, comprese le nuove schede video del maxi schermo e gli aggiornamenti dell’atrio.

I fan del Wisconsin, stato natale della squadra, rappresentano circa il 17% degli acquirenti delle azioni, l’8% proviene dalla California, il 5% dal Texas, il 5% dall’Illinois, il 4% dalla Florida ed il 4% da New York. Inoltre, ci sono stati 3500 canadesi che hanno acquistato la loro piccola quota della franchigia della NFL.

In totale, i Packers hanno ora più di 537.000 azionisti.

“Siamo molto soddisfatti della risposta entusiasta dei nostri fan durante la recente offerta di azioni. Siamo orgogliosi di accogliere una nuova generazione di azionisti provenienti da tutto il paese e dal Canada. Il loro supporto è una componente fondamentale per la nostra capacità di continuare a migliorare l’esperienza dei fan, nonché per investire nel Lambeau Field. Mantenere il nostro stadio come una struttura di alto livello contribuisce al successo duraturo sia della franchigia che della nostra comunità”, ha affermato Mark Murphy, presidente dei Packers.

La struttura di proprietà pubblica dei Green Bay Packers è unica per la NFL.

Infatti, la franchigia del Wisconsin è l’unica a cui la lega permette di vendere le proprie azioni per raccogliere fondi, non potendo rivolgersi ad un unico proprietario miliardario. Per lo stesso motivo, sono anche l’unico team che pubblica i suoi resoconti finanziari, l’ultimo dei quali ha fatto registrare una perdita operativa di 38.8 milioni di dollari nel luglio del 2021.

La precedente offerta pubblica dei Packers risale al 2011, in cui squadra ha raccolto 67.4 milioni di dollari vendendo 250.000 azioni. Le altre quatto OPA, invece, sono avvenute nel 1923, nel 1935, nel 1950 e nel 1997.