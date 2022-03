Three divorzia dai Blues di Roman Abramovich

“Alla luce delle recenti sanzioni imposte al club, abbiamo richiesto di sospendere temporaneamente la nostra sponsorship con il Chelsea Football Club, inclusa la rimozione del nostro brand dalle maglie e dallo stadio fino a comunicazione futura”.

Lo si legge in un comunicato stampa ufficiale di “Three” (nella foto in primo piano) colosso della telefonia mobile che era main sponsor di maglia del Chelsea FC. La decisione arriva alla luce delle severe sanzioni applicate dal Governo britannico nei confronti degli oligarchi russi, a partire da Roman Abramovich, che, fino a poche settimane fa (prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino) era il patron dei “Blues”. Three investiva, su base stagionale, un budget non inferiore ai 47 milioni di euro (tra i primi dieci contratti nella classifica europea delle jersey sponsorship calcistiche).