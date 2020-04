LA COMPAGNIA ALTICE SOSPENDE I PAGAMENTI PER I DIRITTI TV AI CLUB PORTOGHESI

(di Sejon Veshaj) – Altice Portugal, compagnia detentrice dei diritti tv del calcio portoghese, ha sospeso i pagamenti delle restanti rate ai club delle prime due divisioni, a causa del blocco totale dei campionati per la pandemia Covid-19.

Alexandre Fonseca, Presidente di Altice Portugal, ha dichiarato nella giornata di martedì all’emittente radio Antena 1 RTP: “per questo mese di aprile, non avendo trasmesso alcun contenuto sportivo, non ha senso pagare le rate dei diritti tv ai club. Ritorneremo a effettuare tali pagamenti non appena il campionato riprenderà ed il servizio sarà di nuovo disponibile per i nostri clienti”.

Fonseca si è anche detto “rammaricato”, per non essere stato informato a tempo debito della sospensione dei campionati da parte della FPF (Federação Portuguesa de Futebol), con i pagamenti per i diritti tv di marzo saldati completamente dalla multinazionale, a fronte delle sole due giornate disputate.

La Primeira Liga e la Liga Pro sono ferme dal 9 marzo, dopo aver completato la ventiquattresima giornata delle trentaquattro totali. Il Presidente della Repubblica Portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, ha dichiarato in settimana che le misure di blocco del Paese saranno gradualmente revocate dal 3 maggio, con un progressivo ritorno alla normalità. Il Portogallo è stata una delle Nazioni a contrastare in maniera più efficace il diffondersi dell’epidemia, registrando poco più di 24.000 casi e 948 decessi.

In Portogallo, le trattative sui diritti di trasmissione non sono condotte dalla FPF, ma sono negoziati personalmente dalla compagnia detentrice dei diritti con ciascun club. Nel 2015, Altice, la più grande compagnia di telecomunicazioni del Portogallo, ha avuto la meglio su altri operatori rivali, ottenendo i diritti sul calcio portoghese.

L’accordo decennale da 457,5 milioni di euro con il Porto è stato il più dispendioso tra le varie operazioni condotte dalla compagnia. Tale accordo ha conferito ad Altice i diritti di trasmissione per tutte le partite casalinghe del Porto (dal 2018-19 al 2027-28), oltre alla sponsorizzazione della maglia da gioco de “Os Dragões”, diritti di pubblicità all’interno dello stadio Do Dragão e i diritti di distribuzione del canale tematico del club.

Nel 2016, Altice e la compagnia telefonica Telco Vodafone hanno acquisito ciascuno una partecipazione del 25% nell’emittente televisiva a pagamento Sport TV, della Nos e Global Media Group, entrambi di proprietà dell’imprenditore portoghese Joaquim Oliveira.

Ad oggi Sport TV trasmette le partite casalinghe di 17 delle 18 squadre della Primeira Liga, con la sola eccezione del Benfica, unica squadra a non stringere un accordo con Sport TV e a trasmettere le proprie partite casalinghe sul canale tematico ‘TV Benfica’, di proprietà del club.

Sempre ad Antena 1, Alexandre Fonseca ha anche affermato che Altice, attraverso il proprio operatore televisivo a pagamento ‘MEO’, è disposta a negoziare proposte “sensate” per la trasmissione in chiaro delle partite qualora il campionato venisse ripreso. Le partite potranno essere disponibili per tutti gli abbonati ad almeno un pacchetto di livello base su operatori come MEO, NOS e Vodafone Telco.