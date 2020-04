AC Milan si affida per la “meditazione” a Headspace

AC Milan e Headspace, piattaforma per la meditazione leader a livello mondiale, lanciano un’iniziativa congiunta nell’ambito del progetto “Milan Together” sviluppato dal club a sostegno della comunità per combattere la pandemia COVID-19.

La partnership con Headspace è nata per il supporto al benessere mentale ed emotivo in questo periodo di incertezza e insicurezza. I tifosi rossoneri potranno accedere all’app per iOS e Android di Headspace che offre oltre 1200 ore di contenuti su tecniche di meditazione, sessioni di meditazione dal vivo e programmi per imparare a vivere in maniera più consapevole, pensati per ridurre lo stress, l’ansia e le interruzioni del sonno per tutte le fasce d’età.

Con questa nuova partnership, AC Milan e Headspace offriranno un abbonamento gratuito di un mese a tutti i fan rossoneri e di tre mesi a tutti i possessori della carta AC Milan Cuore Rossonero, che potrà essere attivato seguendo le indicazioni sulle pagine social ufficiali del Club su Facebook, Twitter e LinkedIn.

L’iniziativa “Milan Together” includerà tutti i progetti dedicati alla comunità rossonera lanciati dal club durante la pandemia del COVID-19, consentendo così ai tifosi del Milan di avere dei punti di contatto diretti con la realtà milanese. L’accordo sarà di durata annuale (scadrà il prossimo 30 giugno 2021) e Headspace ricoprirà il ruolo di “official supplier” del club rossonero. (fonte: AC Milan)