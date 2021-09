In arrivo due nuovi fan token a marchio Socios.com: Leeds United (EPL) e Corinthians (serie A brasiliana)

Manca solo un giorno al lancio del Fan Token Uffciale del Leeds United ($LUFC) che sarà lanciato domani, mercoledì 1 settembre sull’app Socios alle 13:00.

Il giorno successivo, giovedì 2 settembre alle 15:00, sarà disponibile anche il Fan Token Ufficiale del Corinthians ($SCCP)

Sostenuto da una fanbase globale, il Leeds United è diventato una delle squadre di calcio più lungimiranti e innovative di tutto il calcio mondiale. Annunciato per il calcio intraprendente e offensivo sul campo sotto Marcelo Bielsa, il Leeds United è davvero diventato una delle grandi storie del calcio moderno.

Fondato nel 1910, il club è la terza squadra di maggior successo in Brasile e una delle più popolari in Sud America. Il Corinthians ha vinto 7 volte il Campeonato Brasileiro Serie A, 3 Copa do Brasil e i Campionati statali di San Paolo in 30 occasioni, un record nazionale.