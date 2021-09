Vulpis (Lega Pro) lancia il progetto “Match of the Week”. Cresce la qualità del prodotto tv-Serie C

In un’intervista rilasciata al portale TuttoC.com Marcel Vulpis (nella foto in primo piano), vicepresidente “vicario” della Lega Pro, ha dichiarato: “Entriamo in una nuova stagione non solo sportiva ma anche televisiva. L’offerta distributiva del campionato di Serie C è sempre più completa”.

Vulpis ha parlato anche di una novità che verrà introdotta in questa stagione: “C’è una grande novità che i nostri tifosi e club apprezzeranno giornata dopo giornata. Abbiamo lanciato il progetto “Match of the Week”. Praticamente per ogni turno ci sarà almeno un top match curato fin nei minimi particolari sotto il profilo produttivo, tecnologico (grazie al supporto di Netco) e dei contenuti giornalistici”.

Un progetto che rafforza il legame con tra la Serie C e Eleven Sports come ha sottolineato il vicepresidente della Lega Pro: “Avremo per la prima volta nella storia del rapporto con Eleven Sports il pre partita, i collegamenti tra primo e secondo tempo e approfondimenti nel post partita. Un’idea partita dalla area marketing subito sposata da Eleven Sports che quest’anno ha rafforzato la propria struttura e ha toccato con mano quanto sia forte e in crescita l’interesse dei tifosi e del mercato per il prodotto Serie C. Siamo solo all’inizio di un progetto molto più articolato. Quest’anno vi saranno non meno di 66 top match tra campionato, playoff e Coppa Italia. Abbiamo potenziato la struttura produttiva con una massiccia presenza di tricamera e con le grafiche per ogni match curate direttamente da Eleven Sports”.

Per quanto riguarda i progetti futuri Vulpis ha dichiarato: “Siamo solo all’inizio. puntiamo nel tempo a creare approfondimenti, contenuti dedicati e magari programmi targetizzati sul nostro campionato. Sono sicuro che Eleven continuerà anche nel prossimo anno a investire sulla Serie C. Non a caso è il nostro distributore esclusivo. Più crescerà il prodotto, più crescerà la audience, più intercetteremo nuovi sponsor. Più i ricavi complessivi della Lega Pro potranno aumentare. E’ una equazione matematica. Il futuro è ben chiaro dobbiamo solo fare le scelte giuste e farle nei tempi giusti. E le novità continueranno anche nelle prossime giornate”