QLASH apre campagna di crowdfounding per investire negli eSports

QLASH, uno dei brand più noti nel mondo degli eSports, ha ufficialmente aperto la sua campagna di equity crowdfunding per acquisire nuovi investitori interessati agli sviluppi dell’industria del gioco digitale.

La campagna di crowdfunding ha già raggiunto quasi il 90% del target prefissato (800mila euro), grazie al contributo di una sessantina di investitori. Al termine del fund-raising (30 ottobre), Il numero totale di quote assegnate sarà pari al 6,62% della società.Fondata nel 2017, QLASH opera attualmente in Europa (Italia e Spagna) con una presenza in America Latina ed Egitto, sfruttando un modello di business basato su 4 direttrici principali: sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, creazione di campagne digitali e vendita di diritti media.A dare visibilità al marchio alcuni importanti accordi con marchi come AC Milan, Sky TV, Red Bull, Viber, MARCA e Paysafe e alcune attività mirate per l’ampliamento della community.

Su questo fronte, le attenzioni della società si sono concentrate in modo particolare sullo sviluppo di un’app proprietaria (QLASH Community), lanciata dapprima come MVP privata nel novembre 2020 e recentemente resa disponibile a tutti gli utenti iOS e Android. Ad oggi, l’app vanta più di 30.000 utenti attivi mensili che seguono eventi giornalieri basati sui principali titoli del mondo videoludico.

“Per aggregare tutte le nostre iniziative in un unico luogo, stiamo sviluppando la nostra piattaforma, la QLASH Community App, che ci permette di fornire più valore alla nostra comunità e allo stesso tempo di monetizzare attraverso pubblicità, abbonamenti e acquisti in-app”, precisa Luca Pagano, co-fondatore di QLASH.“La campagna di equity crowdfunding di Seedrs è il nostro modo di permettere alla nostra comunità di non essere solo parte di QLASH, ma di possederne effettivamente un pezzo e beneficiare di tutti i nostri successi futuri”, è il commento dell’altro socio fondatore, Eugene Katchalov.