Il Real Madrid stringe una partnership tecnologica con Cisco

(di Emanuele de Laugier) – Il Real Madrid ha nominato Cisco come suo partner tecnologico ufficiale in un accordo (fino al 2024), i cui termini finanziari non sono stati resi noti.

Il contratto vedrà la società di San Jose riconsiderare tutte le capacità tecniche del Santiago Bernabéu, stadio simbolo del club spagnolo, attualmente in fase di ristrutturazione. I lavori dovrebbero essere completati entro il 2022 e dovrebbero avere un costo complessivo di 800 milioni di euro.

Cisco implementerà in tutto l’impianto sportivo l’intera gamma dei suoi prodotti tecnologici, comprese le soluzioni di connettività e di sicurezza, un data center e la segnaletica digitale. L’intero sistema sarà progettato su un unico network intelligente e convergente.

Il Bernabeu sarà inoltre dotato della tecnologia Wi-Fi 6 e disporrà di oltre 1.200 punti di accesso in tutto lo stadio per garantire una larghezza di banda più veloce ed affidabile.

Il Real Madrid ha affermato che l’introduzione della rete di Cisco consentirà al club di offrire ai tifosi, sia allo stadio che in tutto il mondo, esperienze innovative, ottimizzando anche i vari processi operativi all’interno del Bernabeu, comprese le comunicazioni e la sicurezza.

In più, all’interno dell’impianto sportivo verranno utilizzati oltre 1.000 schermi dotati della soluzione IPTV (Internet Protocol Television) di Cisco, che combina la distribuzione di video in alta definizione (HD) con la segnaletica digitale, il che, secondo il Real, consentirà al club di migliorare la partecipazione dei fan e creerà nuove opzioni d’intrattenimento.

Questa non è la prima collaborazione tra le parti, infatti avevano già stretto una partnership nel 2011 sempre per un aggiornamento tecnologico del Santiago Bernabeu.

Oltre che con la squadra spagnola, Cisco sta collaborando con la National Football League (NFL), tra cui il SoFi Stadium, sede dell’ultimo Super Bowl, e con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.