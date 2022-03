L’NBA torna in Giappone in autunno con due match di preseason

(di Marco Casalone) – Laglobal partner Rakuten Group (azienda di commercio elettronico con sede a Tokyo) hanno ufficializzato il ritorno della NBA in Giappone nel 2022 con due match di preseason, che vedranno sfidarsi i Golden State Warriors e i Washington Wizards sul parquet della Saitama Super Arena i prossimi 30 settembre e 2 ottobre. Un progetto, quest’ultimo, che fa parte del processo più vasto di internazionalizzazione del brand “NBA”. La National Basketball Association ed il suo(azienda di commercio elettronico con sede a Tokyo) hanno ufficializzato il ritorno della NBA in Giappone nel 2022 con due match di, che vedranno sfidarsi ie isul parquet dellai prossimi 30 settembre e 2 ottobre. Un progetto, quest’ultimo, che fa parte del processo più vasto di internazionalizzazione del brand “NBA”.

L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Tokyo dal presidente e CEO di Rakuten Mickey Mikitani, alla quale hanno partecipato in videoconferenza dagli Stati Uniti il commissioner NBA Adam Silver e l’amministratore delegato di NBA Asia Scott Levy.

Sarà la prima visita in assoluto per Wizards e Warriors nel paese asiatico e l’evento, denominato “NBA Japan Games 2022 Presented by Rakuten“, assumerà un significato speciale per la presenza nelle file di Washington di Rui Hachimura, ala giapponese nativa di Toyama e portabandiera della nazionale nipponica agli ultimi Giochi Olimpici.

Entrambe le partite verranno trasmesse in live streaming in Giappone sul servizio NBA Rakuten, mentre grazie alle dirette tv ed alle piattaforme di digital e social media saranno oltre 200 i paesi collegati con Saitama; nei mesi precedenti all’evento, la lega e i suoi partner commerciali condurranno attività interattive per i fan ed iniziative di sensibilizzazione della campagna NBA Cares, attraverso la quale le franchigie ed i giocatori si impegnano in opere di responsabilità sociale sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo.

“Da cinque anni la nostra partnership con la NBA ha unito i fan di tutto il Giappone e contribuito alla crescita della comunità mondiale del basket: crediamo fermamente nel potere dello sport di unire le persone e le comunità e siamo entusiasti della possibilità di riportare le partite della NBA nel nostro paese” ha commentato il presidente e CEO di Rakuten, Mickey Mikitani.

L’inizio del rapporto tra la NBA e il Giappone risale a oltre trent’anni fa: è infatti dalla stagione 1988-89 che le partite del campionato professionistico americano vengono trasmessi nel paese del Sol Levante, mentre tra il 1990 ed il 2003 le città di Tokyo, Yokohama e Saitama hanno ospitato ben dodici incontri di regular season.

Risale invece al 2019 l’ultima visita dell’NBA in Giappone: in quell’occasione a sfidarsi in due match di pre stagione furono gli allora campioni in carica dei Toronto Raptors e gli Houston Rockets.