IL PARIS SAINT-GERMAIN CON DIOR VESTIRA’ ALLA MODA 

(di Fabio Sesti) – Non solo Messi e Donnarumma, Sergio Ramos e Wijnhaldum, Hakimi e Nuno Mendes: il Paris Saint-Germain non si limita agli affari sul campo, ma estende la sua potenza di fuoco anche ai settori della moda e del lifestyle. E’ infatti notizia di stamattina l’accordo tra il club parigino e Christian Dior, la nota casa di moda simbolo dello stile francese che succede al marchio Hugo Boss, partner del Psg dal 2014, e si lega così per la prima volta nella sua storia a un club sportivo. L’accordo ha la durata di due anni, durante i quali Dior vestirà fuori dal campo la squadra del presidente Nasser Al – Khelaifi con una serie di eleganti creazioni appositamente studiate dal direttore artistico Kim Jones.

Il nuovo guardaroba del Psg spazia dal formale al casual, riprendendo le eleganti tonalità nero e blu navy tipiche del club. Il look casual comprende una giacca Harrington, un maglione e una polo a maglia, il tutto impreziosito da una patch ricamata “Paris Saint-Germain” e dalle iniziali “CD Icon” oltre alle calzature Derby Dior Explorer in pelle nera, punteggiate dall’iconico motivo Dior Oblique. Dettaglio che fa la differenza, le scarpe avranno impresse nelle solette il numero di maglia del calciatore che le indossa. L’outfit formale si arricchisce di un cappotto in cashmere, giacca, camicia e pantaloni, oltre alla classica borsa Saddle, in pelle di vitello a grana nera, simbolo di raffinatezza. Per accompagnare il lancio mediatico di questa nuova partnership, il Psg ha poi pubblicato sempre sul proprio sito un video nel quale i vari Neymar, Verratti, Ramos, Donnarumma, Navas, Wijnaldum, Kimpembe, Hakimi, Diallo e Paredes durante le prove.