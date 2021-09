Il “WPT-Sardegna Open 2021 presented by Enel” entra nel vivo delle qualificazioni

Al via le qualificazioni del “Sardegna Open 2021 presented by Enel”, unica tappa italiana (maschile/femminile) del World Padel Tour (in programma, fino a domenica 12 settembre, al Tennis Club Cagliari). In gara ben 84 coppie maschili e 52 femminili.

La giornata di lunedì è stata assorbita dalle gare del 2° turno pre-previa e, soprattutto, del 1° turno previa maschile (ad eccezione di 3 match del 1° turno pre-previa femminile).

Tra gli uomini tutte eliminate le coppie azzurre (Alessio Luchetti-David Verde; Alessandro Tinti-Luca Mazzetti; Lorenzo Di Giovanni-Riccardo Sinicopri-Filippo Scala-Simone Licciardi) entrate nel torneo con la formula “wild card”.

Nel tabellone principale, sempre con una “wild card”, Simone Cremona-Marcelo Capitani (opposti alla coppia Juan Cruz Belluati/ARG-Javier Garrito/SPA) e Daniele Cattaneo-Michele Bruno (affronteranno lo spagnolo Alex Ruiz abbinato all’argentino Franco Stupaczuk), entrambi in campo mercoledì (nei sedicesimi di finale).

I risultati del 1° turno “previa” maschile (match disputati nel pomeriggio di lunedì):

Roger Aromi Siquier (SPA)-Ferran Insa Sotillo (SPA) vs Ignacio G. Gadea (SPA)-Teodoro Zapata (SPA): 6/4-6-4;

Diego Gil Batista (SPA)-Aday Santana (SPA) vs Nicolàs Suescun (ARG)-Ricardo Mtnez Sànchez (SPA): 6-4/6-1;

Raùl Marcos (SPA)-Javier Garcìa Mora (SPA) vs Josè Solano Marmolejo (SPA)-Juanlu Esbri Gonzalez (SPA): 6-4/7-5;

Benjamin Tison (FRA)-Marc Quilez (SPA) vs Josè C. Gaspar Campos (SPA)-Gonzalo Dìaz (ARG): 6-7 (5)/7-5/7-5;

Javier Pérez Morillas (SPA)-Toni Bueno (SPA) vs Miguel Angel Solbes (SPA)-Miguel Gonzàlez Garcia (SPA): 7-6 (5)/5-7/6-4;

Cristian G. Gutièrrez (ARG)-Miguel Benìtez Lara (SPA) vs Diego Ramos (ARG)-Ernesto Moreno (SPA): 6-3/7-6 (6);

Enrique Goenaga Garcia (SPA)-Jairo Jose Bautista Ortiz (SPA) vs Càndido Jorge Alfaro-Francisco Gomes (SPA): 6-3/6-2;

Jaime Menéndez Gil (SPA)-Andrés Britos (ARG) vs Mario Del Castillo (SPA)-Antonio Luque (SPA): 4-6/0-6.

I risultati del 1° turno “pre-previa” femminile (match disputati nel pomeriggio di lunedì):

Laura Gomez Pando (SPA)-Maria Portillo Perez (SPA) vs Minerva Huertas Talamino (SPA)-Claudia Del Coso Iglesias (SPA): 6-4/3-6/7-6 (7);