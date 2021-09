Doping e sport: meno controlli durante la pandemia

Mentre nel 2019 i controlli antidoping sono stati presenti in 325 manifestazioni con analisi su 1245 atleti nel 2020 le sanzioni sono state meno della metà. Parliamo infatti di 381 squalifiche rispetto a 670 dell’anno precedente. Questo comporta che, a campionato italiano in corso di calcio (con l’Inter campione in carica) e con qualificazioni per i Mondiali di calcio in Qatar tutte da giocare, si deve sperare che i controlli tornino alla normalità, così come si cerca di tornare a vivere lo sport e la quotidianità in maniera più sana e libera.