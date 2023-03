Il Lech Poznan rinnova con Macron fino al 2028

Il rapporto di collaborazione tra Macron e Lech Poznan, club tra i più titolati del calcio polacco, entra nella lista di quelli in doppia cifra. Con la firma del rinnovo fino al 2028, la partnership coi “Kolejorz” raggiungerà infatti i 10 anni complessivi, a conferma del legame che si è instaurato in questi anni e che ha portato alla realizzazione di collezioni uniche, esclusive, sempre caratterizzate da una grafica innovativa e curate nei dettagli.

Il Lech Poznan, che con il brand Macron ha festeggiato la vittoria del titolo nazionale nella stagione 2021-2022 (arrivando nello stesso anno anche in finale di Coppa di Polonia), è tra i club più vincenti in Polonia con 8 Scudetti, 5 Coppe e 6 Supercoppe di Polonia, che rappresentano un record nella storia del calcio polacco. La stagione dell’ultimo scudetto è poi stata particolarmente importante perché è coincisa con l’anno del centenario del club, fondato nel 1922 e per molti decenni di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Da qui il soprannome della squadra, Kolejorz, che significa ferroviere.

“Il rinnovo della partnership con il Lech Poznan, diventando decennale, consolida ulteriormente un progetto condiviso iniziato nel 2018. – ha commentato Gianluca Pavanello CEO di Macron – Un rapporto che va al di là della fornitura tecnica e che si basa sulla stima e l’amicizia reciproca. Questa collaborazione ha portato, stagione dopo stagione, alla produzione di collezioni che hanno ‘raccontato’ la storia di questo club unendo sartorialità, tecnicità e scelte innovative e trovando sempre un grande riscontro anche tra i tantissimi tifosi che ogni volta riempiono il Municipal Stadium”.

“Penso che entrambe le parti siano molto soddisfatte di questa collaborazione. Da qui la decisione di estenderla per altri cinque anni ovvero fino alla fine del 2028. Apprezziamo moltissimo l’approccio di Macron nei nostri confronti, alle nostre esigenze e alla nostra storia. Per noi è molto importante che lavorando insieme si possano creare divise da gara uniche ed esclusive” – ha sottolineato Karol Klimczak, presidente del Lech Poznan.