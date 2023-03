Manila Grace sponsor della Maglia Rossa del Tour of the Alps 2023

In un ciclismo che si rivolge a sfere di pubblico sempre più ampie, dove la componente femminile acquisisce una crescente rilevanza (in ambito sportivo e non solo), l’approdo di “Manila Grace” – marchio di abbigliamento fashion femminile – fra i partner del Tour of the Alps 2023 (17-21 aprile 2023) rappresenta una graditissima ventata di novità.

Manila Grace campeggerà sulla maglia Rossa, che, da quest’anno, premierà il leader della nuova Classifica a Punti, che terrà conto dei piazzamenti dei traguardi volanti e di quelli all’arrivo di ogni tappa.

Per Manila Grace non sarà soltanto un esordio sulle strade dell’Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino, ma in assoluto nel mondo del ciclismo. Nato nel 1989 a Carpi (Modena), il gruppo conta oltre 150 dipendenti ed è un brand di abbigliamento e accessori femminili attivo sia a livello nazionale che internazionale. Manila Grace basa il suo successo sulla meraviglia della scoperta e sul gusto per l’impresa, mettendo al centro la donna in grado di affermare il proprio stile.

“Lo sport e la moda rappresentano per noi un connubio in grado di migliorare la qualità della vita delle persone. L’impegno, la dedizione e il sacrificio sono i pilastri su cui si fonda la filosofia di Manila Grace, gli stessi che portano un ciclista ad affrontare allenamenti e gare sempre impegnative, giorno dopo giorno. Con questa sponsorship vogliamo legare il nome del nostro marchio alla bellezza della fatica tipica del ciclismo”, il commento di Maurizio Setti, Presidente di Manila Grace.

La fascinazione di un ciclismo sempre impegnativo e spettacolare, ma mai estremo, è al centro dell’impegno del G.S. Alto Garda, che negli anni è riuscito a consolidare un format di gara sempre più invitante e televisivo, e sempre più popolare: con l’approdo di Manila Grace, il #TotA diventa ancora più “fashion”.

“Il Tour of the Alps, si conferma una piattaforma di richiamo per partner provenienti da settori sempre più eterogenei – afferma Giacomo Santini, Presidente del G.S. Alto Garda – Accogliere una nuova realtà italiana che parla ad un pubblico femminile rafforza il nostro interesse e la nostra attenzione nei confronti di un settore sportivo in forte crescita. Diamo il benvenuto a Manila Grace nel ciclismo, e speriamo sia l’inizio di un legame duraturo e di grande soddisfazione.”