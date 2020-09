Il Covid-19 rischia di mettere in ginocchio la Premiership inglese e, ancora di più, la EFL

Niente fan negli stadi inglesi almeno fino a marzo 2021. Il Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport (DCMS) dell’esecutivo britannico, secondo quanto riporta KPMG in un focus su LinkedIn, ha informato gli organi di governo dello sport UK perché si preparino a gestire eventi senza spettatori. Si prevedono pertanto stadi senza pubblico per tutto l’inverno, a causa di un possibile aumento dei casi di COVID-19. Fino ad oggi i club avevano consentito l’ingresso solo a 1.000 supporter, ma anche questa misura purtroppo è stata annullata.

La English Premier League (EPL) verrebbe fortemente penalizzata (si stimano mancati incassi per 700 milioni di sterline). Ancora più gravi le ripercussioni economiche per la “cadetteria” inglese. Le perdite sarebbero elevate (circa 200 milioni di sterline) impattando in modo negativo sul “valore della produzione” complessivo.