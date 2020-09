Pallamano: la Serie A Beretta approda in diretta e in chiaro su Eleven Sports

La Serie A Beretta approda su Eleven Sports con tutte le gare dei campionati 2020/21 al maschile e al femminile. Un viaggio lungo da settembre a maggio, composto da 364 partite, play-off esclusi, per una prima volta assoluta: mai un broadcaster aveva deciso di sposare un progetto simile nella storia della pallamano italiana, garantendo copertura per tutti gli incontri delle massime serie nazionali.

Si aggiunge così un importante tassello al percorso di valorizzazione e di crescita della Serie A Beretta avviato dalla Federazione unitamente all’advisor federale Master Group Sport e ai club del massimo campionato: al nuovo “title sponsor” – l’azienda Fratelli Beretta – e al nuovo logo svelato nelle settimane scorse, si aggiunge, infatti, l’accordo raggiunto con Eleven Sports, realtà leader nella trasmissione in diretta di grandi eventi sportivi, per il “live streaming” in chiaro di tutte le gare di campionato, delle “Finals” di Coppa Italia e della Supercoppa, senza contare la trasmissione settimanale, ogni giovedì, del magazine “HandballMania”.

L’accordo tra FIGH e Eleven Sports rappresenta inoltre il consolidamento di una media partnership già attiva da 3 stagioni con la trasmissione della EHF Champions League e, dallo scorso anno, con l’inserimento nell’offerta delle più importanti gare della Bundesliga tedesca e degli EHF EURO 2020.

“In questo particolare momento storico che ha penalizzato anche l’ambito sportivo a causa del lockdown, siamo ancora più orgogliosi di questa ripartenza che consolida e riconferma la partnership con la Federazione per garantire la trasmissione live di tutte le gare di campionato, delle Finals di Coppa Italia e della Supercoppa insieme a contenuti speciali che saranno presenti in palinsesto”, ha dichiarato il Managing Director di Eleven Sports, Mattia Baldassarre. “Consideriamo da sempre Eleven un grande aggregatore di sport e oggi siamo davvero soddisfatti di poter ampliare questa partnership che consente un tipo di coinvolgimento maggiore della nostra customers base verso differenti discipline”.

I club della Serie A Beretta cureranno dunque la produzione e il racconto degli incontri del fine settimana già a partire dal 5 settembre, data in cui prenderà il via il campionato maschile con le prime sette partite in calendario. Il 12 settembre, poi, taglio del nastro al femminile.

I match sono tutti visibili in diretta, in esclusiva e gratuitamente sul sito web www.elevensports.it, previa registrazione al sito. Sempre su Eleven Sports è inoltre disponibile un’area on demand dedicata alla pallamano – raggiungibile dal menù principale in homepage – dove trovare una pagina dedicata a ciascuna squadra, tutte le registrazioni delle partite e il magazine settimanale “HandballMania”.

I numeri della Serie A Beretta: