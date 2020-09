Iqoniq sarà il main sponsor di maglia della Real Sociedad (LaLiga) nella stagione 2020/21

La Real Sociedad (con sede a Donostia-San Sebastián, nei Paesi Baschi) è scesa in campo con il suo nuovo main sponsor per la stagione 2020/21: è il marchio monegasco Iqoniq, che vestirà anche il ruolo di “official fan engagement platform“ del club (attualmente al 3° posto della classifica della Liga con 5 punti conquistati).

Nei disegni di Iqoniq c’è la creazione di un intenso programma di iniziative per coinvolgere i supporter della Real Sociedad nel corso del campionato. L’azienda, con base a Montecarlo, proprio nelle ultime ore, ha ufficializzato anche la firma della sleeve sponsorship dell’AS Roma (Serie A).